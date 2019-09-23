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Milli Beka Hareketi Türkeli İlçe Teşkilatı kuruldu

24 dakika önce

Genel başkanlığını Murat Şahin'in yürüttüğü Milli Beka Hareketi Türkeli ilçesinde teşkilatlandı.

Milli Beka Hareketi Türkeli İlçe Teşkilatı kuruldu, System.String[]

Genel başkanlığını Murat Şahin'in yürüttüğü Milli Beka Hareketi Türkeli ilçesinde teşkilatlandı.


Milli Beka Hareketi, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin hayata geçirilmesi ve yeni nesillere aktarılması amacıyla çalışma yapan Milli Beka Hareketinin Türkeli İlçe Başkanlığına Öcal Özdemir atandı.


Milli Beka Hareketine katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Özdemir, "Toprak için yaşar vatan için ölürüz, ne mutlu vatan, bayrak dini için davasına sahip çıkanlara, makam mevki çıkar gözetmeksizin gönül verenlere selam olsun. Devletimizin milletiyle kucaklaşmak, yüce milletimizinde devletinin yanında olmak sürecine katkı sunmak adına, gönül seferberliği başlatmış olan Milli Beka Hareketinin Türkeli İlçe Teşkilatını kurmuş bulunmaktayız. Allah yar ve yardımcımız olsun, vakit Cumhur İttifakı'na destek vaktidir, Ayyıldızlı sancağımıza sahip çıkma vaktidir" dedi. - SİNOP

Murat Şahin, Türkiye, Türkeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
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