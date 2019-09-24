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Milli Beka Hareketinden 55 kişi AK Parti'ye üye oldu

43 dakika önce

Milli Beka Hareketi Türkeli İlçe Teşkilatından 55 kişi, Cumhur İttifakı'na destek amaçlı AK Parti'ye üye oldu.

Milli Beka Hareketinden 55 kişi AK Parti'ye üye oldu, System.String[]

Milli Beka Hareketi Türkeli İlçe Teşkilatından 55 kişi, Cumhur İttifakı'na destek amaçlı AK Parti'ye üye oldu.


Teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Milli Beka Hareketi Türkeli İlçe Teşkilatı üyeleri, AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette İlçe Başkanı Öcal Özdemir, Milli Beka Hareketi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkmen Beyi Devlet Bahçeli'ye karşılıksız ve koşulsuz destek vermek amacıyla yeni teşkilatlanan Milli Beka Hareketi Türkeli İlçe Teşkilatından 55 kişinin AK Parti'ye üye olduğunu söyledi.


Üyelik kayıt belgelerini alan AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'na destek vermek amacıyla üye olan teşkilat yöneticilerini tebrik ederek, "17-25 Aralık ile başlayıp, gezi olayları ile devam ettirilen lakin bu puslu ve pis senaryoları tutmayınca 15 Temmuz cunta girişimi ile demokrasimize darbe yapmaya kalkan haçlı zihniyetinin oyunlarını hepimiz gördük ve şahit olduk. Türk Devletinin yiğit lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın da milli duruşu sayesinde kara ve karanlık planlar paramparça edilmiştir. Erdoğan'a oynanan kirli oyunların bir yanıtı olarak, Milli Beka Hareketi Türkeli İlçe Teşkilatı yöneticilerinin bu hareketi, takdire şayandır" dedi. - SİNOP

AK Parti, Türkeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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