Milli biatloncu Mine Kılıç'ın hedefi Tokyo Olimpiyatları - Son Dakika

Milli biatloncu Mine Kılıç'ın hedefi Tokyo Olimpiyatları

Muş'ta lisede okuduğu yıllarda kayak sporuyla tanışan ve ardından katıldığı seçmelerde başarı göstererek Biatlon Milli Takımı'na girmeye hak kazanan Mine Kılıç, Tokyo Olimpiyatları'na katılıp Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Muş'ta lisede okuduğu yıllarda kayak sporuyla tanışan ve ardından katıldığı seçmelerde başarı göstererek Biatlon Milli Takımı'na girmeye hak kazanan Mine Kılıç, Tokyo Olimpiyatları'na katılıp Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Kayaklı koşu sporu yaptığı dönemde antrenörünün teşvikiyle katıldığı biatlon seçmelerinde ikinci olmayı başaran Kılıç, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) ve Lozan'da yapılan 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

Bu spor dalında daha da ilerlemek isteyen 18 yaşındaki Kılıç, Uluslararası Biatlon Birliği Kupası (IBU CUP) yarışmaları, Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılıp, elde edeceği puanlarla Tokyo Olimpiyatları'da mücadele hakkı elde etmeyi amaçlıyor.

Kılıç: "Hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda yer almak"

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde antrenörler eşliğinde kampa giren Mine Kılıç, AA muhabirine hedeflerini aktardı.

Kayak sporuna lise döneminde başladığını anlatan Kılıç, "Üç yıl kayaklı koşu ile ilgilendim. Muş'taki kayaklı koşu antrenörlerimin yardımıyla yarışlara geldim. Daha sonra bu sporun silahlı halini (biathlon) öğrendim." dedi.

Kılıç, merak ettiği için biatlon seçmelerine katıldığını aktararak, "Silah olduğu için daha çok merak duydum. Çünkü kayakla gelip o kadar yüksek nabızla atışın olduğunu anladım. Seçmelere katılarak ikinci sırayı aldım ve Biatlon Milli Takımı sporcusu olmaya hak kazandım. 2017 EYOF ve Lozan'daki yarışlara katıldım. EYOF'ta derecem azdı ama Lozan'da daha iyi yarıştım." diye konuştu.

Gelecek dönemde daha büyük hedefleri olduğunu dile getiren Kılıç, şunları söyledi:

"Dünya şampiyonaları, Avrupa kupaları var. Buralarda ülkemi temsil ettikten sonra hedefim 2021'deki Tokyo Olimpiyatları'nda yer almak. Allah'ın izniyle en iyi şekilde ülkemi temsil edeceğim. Bunun için federasyonumuz ve antrenörlerim elinden geleni yapıyor. Olimpiyatların 2021'e ertelenmesi bizim için çok iyi oldu ve bir yıl daha kazandırdı. Bunu iyi değerlendirip, antrenmanlarımı çok sıkı şekilde yapıyorum."

Milli biatloncu Mine Kılıç'ın hedefi Tokyo Olimpiyatları
Milli biatloncu Mine Kılıç'ın hedefi Tokyo Olimpiyatları
Milli biatloncu Mine Kılıç'ın hedefi Tokyo Olimpiyatları
Milli biatloncu Mine Kılıç'ın hedefi Tokyo Olimpiyatları

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli biatloncu Mine Kılıç'ın hedefi Tokyo Olimpiyatları - Son Dakika Spor

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