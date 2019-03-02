Son Dakika Haberleri: Milli Biatloncular Norveç Yolcusu

Milli Biatloncular Norveç Yolcusu

58 dakika önce

Genç Milli Biatlon Takımı, Norveç'in ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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Genç Milli Biatlon Takımı, Norveç'in ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 3-11 Mart tarihlerinde Sjusjoen Kayak Merkezi'nde düzenlenecek şampiyona için yarın Norveç'e hareket edecek.

Antrenörlüklerini Bayram Ören ve Fatih Yüksel'in yaptığı milli takım, Zana Öztunç, Okan Alalma, Halil İbrahim Yılmaz, Zeynep Elif Durlanık, Gülşah Ağa'dan oluşuyor.

Milli sporcular, şampiyonada bireysel erkekler 15 kilometre, bireysel 2,5 kilometre, sprint erkekler 10 kilometre, sprint kadınlar 7,5 kilometre, pursuit erkekler 12,5 kilometre, pursuit kadınlar 10 kilometre ve karışık bayrak yarışlarında madalya mücadelesi verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:29 Kaynak: AA

Spor
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