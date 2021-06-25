Üye Girişi
Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor - Son Dakika

Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor

25.06.2021 11:08

Yaz dönemi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren A ve genç biatlon milli takımı sporcuları, katılacakları şampiyonalardan madalyayla dönmek istiyor.

Yaz dönemi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren A ve genç biatlon milli takımı sporcuları, katılacakları şampiyonalardan madalyayla dönmek istiyor.

Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde koordinatör Mehdi Tekçe ile antrenörler Kenan Ören, Bayram Ören, Samet Oğlağo, Mustafa İlçin ve Şadi Yusufoğlu eşliğinde çalışan milli sporcular, günde çift idman yapıyor.

Romanya'da 19-22 Ağustos, Bulgaristan'da 27-29 Ağustos ve Hırvatistan'da 9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek balkan şampiyonaları ile 25-29 Ağustos'ta Çekya'da gerçekleştirilecek Biatlon Yaz Dünya Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporcular, antrenörlerinin belirlediği programa göre çalışmalar gerçekleştiriyor.

Şenaslan: " Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan bir spor"

Biathlon Milli Takımı sporcusu Harun Şenaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır bu sporla uğraştığını, 4 yıldır da milli takım kadrosunda bulunduğunu söyledi.

Şenaslan, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle önce kayaklı koşuya başladığını aktararak, "Ondan sonra biatlona seçildim. Bu spor da çok ilgimi çekti. Biatlon, kayaklı koşu ve atışın kombinesi şeklinde yapılan bir branş. Ülkemizde 2008-2009 yıllarında başlandı. Dünya çapında popüler ancak Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan bir spor." diye konuştu.

Sezonun ilk kampı olduğu için kondisyon ve güç depolama odaklı çalıştıklarını dile getiren Şenaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene katılacağımız şampiyonalar için çok hırslı ve inançlı çalışıyoruz. İnşallah üst sıralarda yer alırız. Emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum. Herkesin hayali üst sıralarda yer alarak derece elde etmek, bayrağımızı taşımaktır. Rakiplerimize karşı şansımız her zaman var. Tabii ki onlar daha tecrübeli ve bu sporu uzun yıllardır yapıyorlar. Biz de çok iyi çalışıyoruz, onları yenebilecek güçteyiz."

Yılmaz: "Nefes kontrolü çok önemli"

Milli sporcu Berna Yılmaz, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı kayaklı koşunun ardından biatlona geçtiğini, bu alanda en iyi dereceleri elde etmek için çalıştığını kaydetti.

Kayaklı koşu ve biatlon sporlarını 10 yıldır severek yaptığını anlatan Yılmaz, "Biatlonda atış olduğu için gerçekten çok disiplin gerekiyor. Kayaklı koşu daha kolay. Ancak biatlonda her 2,5-3 kilometreden sonra atış yapıyorsun. Koşarak atış yaptığımız için nefes kontrolü de çok önemli." diye konuştu.

Yılmaz, çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini, ilk kez katılacağı Balkan ve dünya şampiyonalarından madalyayla dönmek istediğini aktardı.

Türkeş: "Başarabileceğimizi göstereceğiz"

Genç Milli Takım sporcusu Metehan Türkeş, katılacakları şampiyonalarda madalya almak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

İlk hedefinin, "Türkiye'nin en iyi biatloncusu" olmak olduğunu dile getiren Türkeş, "Yarışmalarda en iyi dereceyi elde etmek istiyorum. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun için çalışıyoruz. Umuyorum ki başarabileceğimizi göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Türkeş, biatlonun ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yapıldığına ve rakiplerinin kendilerine göre daha tecrübeli olduğuna işaret ederek, "Diğer ülkeler bizden daha avantajlı. Tecrübeli oldukları için avantajları bize göre çok yüksek. Biz de yavaş yavaş onları yakalamaya çalışıyoruz. Bolu'da bu alanda tesisler yapılıyor, Erzurum'da var." açıklamasında bulundu.

Genç Milli Takım sporcusu Ebru Tuncer ise katılacakları şampiyonalarda başarılı olmaya odaklandıklarını kaydetti.

Tuncer, daha önce uluslararası bir şampiyonaya katılmadığını aktararak, "Hedefim bu yarışlara giderek en iyi dereceyi alabilmek. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Türk kadınının gücünü dünyaya biatlonda da göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor
Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor
Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor
Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor
Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor

Türkiye, Biatlon, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:18 Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:04 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor 11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 11:17 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 10:54 "Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı 10:48 Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı
AK Parti'nin 10:18 AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı 10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı

Son Dakika Haberleri
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:43 İşveren, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar
11:16 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
11:12 Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı
11:03 Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu
10:55 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
12:38
Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
12:05
Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi         
11:41
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
11:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il         
10:56
Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı         
10:52
Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
10:22
Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı         
10:17
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 13:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement