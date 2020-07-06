Milli bilardocu Bulut, Kore'de ilk turu kayıpsız geçti - Son Dakika

Milli bilardocu Bulut, Kore'de ilk turu kayıpsız geçti

Milli bilardocu Savaş Bulut, Kore'de düzenlenen PBA Tour müsabakalarının ilk turunu kayıpsız geçti.

Milli bilardocu Savaş Bulut, Kore'de düzenlenen PBA Tour müsabakalarının ilk turunu kayıpsız geçti.

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Düzceli milli bilardocu Savaş Bulut, 19 Haziran'da PBA Tour müsabakaları için Kore'ye gitti. 14 gün karantina sürecinin ardından şampiyonaya katılan milli bilardocu ilk turu kayıpsız geçmeyi başardı. PBA Tour, Kore'de düzenlenirken bilardo sporunu profesyonel hale getirmek adına önemli adımlar atılıyor. Maçlar Kore'de ve dünyada ilgi ile takip ediliyor. Savaş Bulut ilk turda çok iyi maç çıkararak Kore'den JY Park, DS Choi ve JH Choi'yi geride bıraktı ve üst tura yükseldi.

Bulut, "Karantina sürecinde dinlendim. Aslında benim için çok sıkıcı olmadı. Ben çünkü bulunduğum ortamlardan hayatım boyunca şikayetçi olmadım. Hayatımızda zor anlar mutlaka olacaktır. Yaşadığımız olaylar karşısında olumlu kalmak her zaman doğru bir tutumdur diye düşünüyorum. Kitap okuyarak, dinlenerek geçirdim bu süreci. Sanırım pandemi sürecinde uluslararası bir organizasyon için yurt dışına çıkan ilk sporcular bizleriz. Hatta son ana kadar gelebileceğimizden emin değildik. Umuyorum güzel bir turnuva olur. Bizler de topraklarında 721 askerimizin şehit düştüğü bu kardeş ülkede hem kültürümüzü en iyi şekilde temsil eder hem de başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

(Enes Bektaş/İHA)

Savaş Bulut, Karantina, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli bilardocu Bulut, Kore'de ilk turu kayıpsız geçti - Son Dakika
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