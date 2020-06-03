Milli bilardocu Savaş Bulut, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
MİLLİ bilardo sporcusu Savaş Bulut, Temmuz ayında Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanırken, kupa ile dönmeyi hedeflediğini söyledi.
MİLLİ bilardo sporcusu Savaş Bulut, Temmuz ayında Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanırken, kupa ile dönmeyi hedeflediğini söyledi.
Düzce'de bilardo sporcusu Savaş Bulut, Temmuz ayında Kore'de düzenlenecek bilardo şampiyonası için hazırlıklara başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bilardo salonlarının kapalı olmasından dolayı antrenman yapamayan Bulut, kısıtlamanın kaldırılmasıyla yeniden antrenmanlarına başladı. 15 Haziran tarihinde Kore'ye gitmek için yola çıkacak olan Savaş Bulut 14 günlük karantina süresinin ardından turnuvalara katılarak Türkiye'yi temsil edecek.Turnuva ve hazırlıklar hakkında bilgiler veren Bulut, "Daha önce Türkiye şampiyonluğum var. Onun dışında uluslararası arenada başarılarım ve Almanya ligi şampiyonluğum mevcut. Aktif olarak halen spor yaşamıma devam ediyorum. İçinde bulunduğumuz süreç oldukça zorlu bir süreç oldu. Tabi bizde bu süreçte zorlandık. Salonlarımız kapalıydı. Antrenman sahalarımız kapalıydı. Bundan dolayı uzun süre antrenmansız devam etmek zorunda kaldık. Salonlarımız tekrar açıldı ve antrenman şansı buluyoruz. Kısmetse ayın 15'inden sonra bir Kore seyahatimiz olacak. Mevcut durum gereği 14 günlük karantina süremiz olacak. Sonrasında bu yılın ilk PBA organizasyonunda oynamayı planlıyoruz. Dünyanın birçok elit sporcusu burada yarışıyor ve orada çok büyük sükse görüyor. Bu oldukça önemli bir şampiyona olacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gidiyoruz. Hedef şampiyonluk. Umuyorum ki kupayı alır gelirim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:44 Kaynak: DHA
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