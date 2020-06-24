Milli bilardocu Savaş Bulut, kupa için mücadele edecek - Son Dakika

Milli bilardocu Savaş Bulut, kupa için mücadele edecek

Katıldığı birçok turnuvada dereceler elde eden milli bilardocu Savaş Bulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından yurt dışı çıkış yasaklarının kalkmasıyla Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek Profesyonel Bilardo Turu'nda (PBA TOUR) Türkiye'yi temsil edecek.

Katıldığı birçok turnuvada dereceler elde eden milli bilardocu Savaş Bulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından yurt dışı çıkış yasaklarının kalkmasıyla Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek Profesyonel Bilardo Turu'nda (PBA TOUR) Türkiye'yi temsil edecek.

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Savaş Bulut, ilk kez 2019 yılında Güney Kore'de başlayan ve dünyanın en üst düzey bilardo sporcularının ıstaka salladığı 6-10 Temmuz'da Seul'de gerçekleştirilecek Profesyonel Bilardo Turu (PBA TOUR 2020-2021) için Güney Kore'ye gitti.

Ülkeye turnuva başlamadan 14 gün önce giden ve bu süre içinde karantinada kalacak olan Savaş Bulut, turnuvaya milli sporcular Birol Uymaz ve Adnan Yüksel ile elektrik mühendisi olarak görev yaptığı hidroelektrik santralinde kurduğu bilardo masasında hazırlandı.

"Bilardoda her geçen gün dünyada daha fazla söz sahibiyiz"

Savaş Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenman yaptığı spor salonlarının kapalı olduğunu fakat kendisinin şanslı olduğunu çünkü çalıştığı iş yerinde bilardo masası bulunduğunu ve antrenmanlarına kısmen devam edebildiğini söyledi.

Seul'e gitmek için yola çıkacağını aktaran Bulut, "Biraz erken gidiyoruz çünkü orada 14 günlük karantina sürecimiz olacak. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi planlıyoruz. Türkiye şampiyonluğum var. Almanya ligi şampiyonluğu, İtalya ligi ikinciliği ve geçen sene yapılan organizasyonda çeyrek final oynama başarısı gösterdim." dedi.

Ülkeler arası uçuşların açılması ile turnuvanın yapılacağının duyurulduğunu ve hazırlıklarını kısa süre içinde tamamladığını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Zorlu bir süreçti. Karşılıklı olarak ülkeler arası uçuşların açılması gerekiyordu. Şu anda Kore'ye direkt uçuşlar başlamadı. Katar üzerinden uçacağız. 3 Türk arkadaş gidiyoruz. Umarım bu sene içimizden birisi kupayı ülkemize kazandırır. Türkiye bilardosu gerçekten oldukça başarılı. Başarısının farkında olmadığımız spor dallarından birisi. Milli takımlar ve Avrupa takımlar bazında şampiyonluklar yaşadığımız bir spor. Birçok başarılı sporcularımız var. Semih Saygıner'in başını çektiği; Tayfun Taşdemir, Murat Naci ve Adnan Yüksel gibi... Bilardoda her geçen gün dünyada daha fazla söz sahibiyiz. Ülkemizde çok sevilen bir spor."

Savaş Bulut, Seul, Kore, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli bilardocu Savaş Bulut, kupa için mücadele edecek - Son Dakika Spor
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