Son Dakika Haberleri: Milli binici Derin Demirsoy'dan Belçika'da birincilik
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Milli binici Derin Demirsoy'dan Belçika'da birincilik

24 dakika önce

Milli binici Derin Demirsoy, Belçika'da katıldığı yarışmada birinci oldu.

Milli binici Derin Demirsoy'dan Belçika'da birincilik, System.String[]

Milli binici Derin Demirsoy, Belçika'da katıldığı yarışmada birinci oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, Zandhoven'da düzenlenen organizasyonda, CSI3 150 santimetre kategorisinde mücadele etti.

Milli binici, "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla ilk sırayı aldı.

Türkiye, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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