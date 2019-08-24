Milli binici Derin Demirsoy'dan Belçika'da birincilik
24 dakika önce
Milli binici Derin Demirsoy, Belçika'da katıldığı yarışmada birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:16 Kaynak: AA
Milli binici Derin Demirsoy, Belçika'da katıldığı yarışmada birinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, Zandhoven'da düzenlenen organizasyonda, CSI3 150 santimetre kategorisinde mücadele etti.
Milli binici, "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla ilk sırayı aldı.
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