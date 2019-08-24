Milli binici Derin Demirsoy'dan Belçika'da birincilik

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, Zandhoven'da düzenlenen organizasyonda, CSI3 150 santimetre kategorisinde mücadele etti.

Milli binici Derin Demirsoy, Belçika 'da katıldığı yarışmada birinci oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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