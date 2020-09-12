Milli binici Derin Demirsoy, Fransa'daki Engel Atlama Yarışları'nda birinci oldu

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, dün koşulan 145 santimetre kategorisindeki yarışta "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla birinci sırayı aldı.

Milli binici Derin Demirsoy, Fransa'nın Saint Tropez şehrinde düzenlenen CSI4 Engel Atlama Yarışları'nda birinci oldu.

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