Milli binici Ömer Karaevli'den ikincilik
5 saat önce
Milli binici Ömer Karaevli, Milletler Kupası kapsamında koşulan grand prix yarışmasında ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Milli binici Ömer Karaevli, Milletler Kupası kapsamında koşulan grand prix yarışmasında ikinci oldu. Türkiye
Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ömer Karaevli, Danimarka
'da düzenlenen organizasyonda, Vodskov Bolighus Grand Prix'sinde mücadele etti.
Milli binici, 160 santimetre engel atlama yarışmasında "Roso Au Crosnier" isimli atıyla ikinciliği elde etti.
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