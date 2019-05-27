Son Dakika Haberleri: Milli binici Ömer Karaevli'den ikincilik

Milli binici Ömer Karaevli'den ikincilik

5 saat önce

Milli binici Ömer Karaevli, Milletler Kupası kapsamında koşulan grand prix yarışmasında ikinci oldu.

Milli binici Ömer Karaevli'den ikincilik, System.String[]
Milli binici Ömer Karaevli, Milletler Kupası kapsamında koşulan grand prix yarışmasında ikinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ömer Karaevli, Danimarka'da düzenlenen organizasyonda, Vodskov Bolighus Grand Prix'sinde mücadele etti.
Milli binici, 160 santimetre engel atlama yarışmasında "Roso Au Crosnier" isimli atıyla ikinciliği elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Türkiye, Danimarka, Spor
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