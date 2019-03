Milli Binici Ömer Karaevli'den İspanya'da Birincilik

Milli binici Ömer Karaevli, İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda katıldığı yarışmada birinci oldu.

Milli binici Ömer Karaevli, İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda katıldığı yarışmada birinci oldu.



Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ömer Karaevli, Vejer de la Frontera'da gerçekleştirilen organizasyonda, CSI4 ve CSIYH yarışmaları kapsamında koşulan 6 yaşlı genç atlar finalinde mücadele etti.



Milli sporcu, "Just Call Me May" adlı atıyla parkuru hatasız bitirerek ilk sırada yer aldı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mesut Özil'in Ardından İlkay Gündoğan'a da Irkçı Saldırı

Nihat Kahveci'nin "Cuma Namazı" Anısı Salondakileri Güldürdü

Türkiye-Moldova Maçını Sergii Boiko Yönetecek

Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı