Milli Binici Ömer Karaevli'den İspanya'da Birincilik
41 dakika önce
Milli binici Ömer Karaevli, İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda katıldığı yarışmada birinci oldu.
Milli binici Ömer Karaevli, İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda katıldığı yarışmada birinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ömer Karaevli, Vejer de la Frontera'da gerçekleştirilen organizasyonda, CSI4 ve CSIYH yarışmaları kapsamında koşulan 6 yaşlı genç atlar finalinde mücadele etti.
Milli sporcu, "Just Call Me May" adlı atıyla parkuru hatasız bitirerek ilk sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:47 Kaynak: AA
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