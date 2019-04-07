Son Dakika Haberleri: Milli Bir Marka Olan Aa, Gururumuz Olarak İlelebet Yaşayacak"

Milli Bir Marka Olan Aa, Gururumuz Olarak İlelebet Yaşayacak"

1 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Haber alma özgürlüğünün teminatı; hızlı, tarafsız ve ilkeli haberciliğin adresi Anadolu Ajansımızın 99. yaş gününü kutlarım. Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacaktır.

Milli Bir Marka Olan Aa, Gururumuz Olarak İlelebet Yaşayacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Haber alma özgürlüğünün teminatı; hızlı, tarafsız ve ilkeli haberciliğin adresi Anadolu Ajansımızın 99. yaş gününü kutlarım. Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter'dan, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, paylaşımında, "Haber alma özgürlüğünün teminatı; hızlı, tarafsız ve ilkeli haberciliğin adresi Anadolu Ajansımızın 99. yaş gününü kutlarım. Bir dönem Genel Müdür Yardımcılığını da üstlendiğim Anadolu Ajansı, ülkemizin dünyadaki sesidir. Milli bir marka olan AA, gururumuz olarak ilelebet yaşayacaktır." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:45 Kaynak: AA

Ebubekir Şahin, TV, Güncel
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