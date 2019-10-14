Milli Birlik Cemiyetin'den Anadolu Ajansı'na ziyaret

Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır İl Başkanı Osman Kozan, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Kozan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette, Suriye'de YPG/ PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda mermilerin isabet ettiği otelde yaralanan AA muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kozan ve beraberindekilere teşekkür etti.