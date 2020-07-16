Milli Birlik Günü için açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi - Son Dakika

Milli Birlik Günü için açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminde direniş göstererek darbenin gerçekleşmesini engelleyen 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Tuzla'da anma programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde direniş göstererek darbenin gerçekleşmesini engelleyen 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Tuzla'da anma programı düzenlendi. "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" temasıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı da açıldı. Açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.

Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlere canları pahasına direnen ve darbenin gerçekleşmesini engelleyen 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için, Tuzla'da özel bir anma programı düzenlendi. "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" temasıyla Şelale Eğitim Parkında düzenlenen programda kahramanlık türküleri ve ezgileri yankılandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan programda aynı zamanda 'Gecede Şafağa 15 Temmuz' belgeseli gösterimi de yapıldı. Programın aynı zamanda Dursun Ali Erzincanlı da konuk oldu. Tuzlalılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde gece geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tuttu.

Programda konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bütün gazi ve şehit ailelerimizle birlikte bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde bir araya geldik. Rabbim bize bir daha bunu yaşatmasın diyorum. Dini ve milli değerlerimizi en iyi şekilde yeni nesillere anlatıp, ülkesine ve milletine değerlerine sahip çıkacak nesiller yetiştirmek, böyle önemli günlerin ve olayların önemini ve manevi değerini nesillere anlatmak lazım. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

Programda konuşan 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, "Vatanımızın birliği ve dirliği için yaralanma şerefine, kolumuzu feda etme şerefine nail olduk. O gün bizim derdimi tasamız evlatlarımız mallarımız mülklerimiz değildi. Asıl derdimiz vatanımıza milletimize sahip çıkmaktı. Bayrağa sahip çıkmaktı" diye konuştu.

Programda seyirci koltuklarının başından sonuna kadar uzanan dev Türk bayrağı açıldı. Vatandaşların el birliğiyle dalgalandırılan dev Türk bayrağı drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Birlik Günü için açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:54 Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 14:23 Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:55 İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti 10:07 10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
14:54
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
14:23
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
13:49
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
11:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 15:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Birlik Günü için açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]