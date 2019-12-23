Milli Birlik İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası Kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Birlik İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası Kutlandı - Son Dakika

Milli Birlik İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası Kutlandı

6 saat önce

Milli Birlik İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Birlik İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası Kutlandı, System.String[]

Milli Birlik İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Hayırseverler tarafından maliyeti karşılanan yerli malı haftası etkinliğine dair açıklamalarda bulunan Milli Birlik İlkokul Müdürü Bekir Gökteke "Bize bu güzel etkinlikte yardım eden tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah daha çok versin, Allah hayırlarını kabul etsin. Bizleri yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Toprak, Şube Müdürümüz H. Mehmet Aslan, Belediye başkan Vekilleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Kadir Alp, Reşadiye Mahallesi muhtarı Yusuf Çelik ayrıca Okul aile Birliği Başkanı Cüneyt Taşkesen ve yönetim kurulu üyelerimize,emeği geçen tüm personellere teşekkür ederim. Yerli Malı Yurdun Malı, herkesi yerli malı kullanmaya davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Yerli Malı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:59 Kaynak: İHA
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