Milli bisikletçi Ahmet Örken, ABD takımına transfer oldu

Milli bisiklet sporcusu Ahmet Örken, ABD'nin Wildlifegenerationprocycling takımıyla anlaştı.

Milli bisiklet sporcusu Ahmet Örken, ABD'nin Wildlifegenerationprocycling takımıyla anlaştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kariyerimdeki bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Amerika merkezli Wildlifegenerationprocycling takımı ile 2022 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalandık. Çok heyecanlıyım. Yeni takım. Yeni hedefler." ifadelerini kullandı.

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