Milli bisikletçi Koramaz Vadisi için pedal çevirdi

Milli bisikletçi Furkan Akçam, Kayseri'nin ünlü Koramaz Vadis'inin tanıtımı için pedal çevirdi.

Kayseri'de bulunan ve doğa harikası konumunda bulunan, geçtiğimiz günlerde uluslar arası bisiklet yarışlarına ev sahipliğini yapan Koramaz Vadisi'nin tanıtımı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de atağa geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesapları için çekilen tanıtım filminde milli bisikletçi Furkan Akçam'ı kamera karşısına geçirdi. Milli Bisikletçinin doğa harikası Koramaz Vadisi'nde pedal çevirdiği görüntüler dikkat çekti. - KAYSERİ