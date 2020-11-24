"Milli bitki"nin verimi üreticiyi memnun etti - Son Dakika

"Milli bitki"nin verimi üreticiyi memnun etti

24.11.2020 11:01

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safrandan bu yıl elde edilen verim üreticinin yüzünü güldürdü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safrandan bu yıl elde edilen verim üreticinin yüzünü güldürdü. Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda üretiliyor. Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan bitkilerin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı 40 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiren safrandan bu yıl 26 kilogram hasat yapıldı. - "Safran üretiminde verimli bir yıl oldu" Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safran üretiminin Safranbolu adına çok önem arz ettiğini, ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Safranbolu safranının kalitesinin diğer yöre ve ülkelere göre öne çıktığından bahseden Gürel, devletin üreticilere ve üretmek isteyenlere her türlü desteği verdiğini kaydetti. Amaçlarının kaliteyi bozmadan üretimi artırmak olduğunun altını çizen Gürel, "Safran üretimi özellikle son yıllarda önem arz etmeye başladı. İlçemizde, hem parasal girdi olarak hem de turist çekmesi bakımında ekonomiye katkısı oluyor. 7 köyde 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda üretim yapıyoruz. Bu yıl safran üretiminde verimli bir yıl oldu. 26 kilogram civarında üretim elde edildi. Amacımız bunu artırmak. Bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde projeler hayata geçiriyoruz." diye konuştu. - "Görmek isteyen çok fazla" Safran üreticisi İsmail Yılmaz ise safranın özellikle yemeklerde kullanıldığını ifade etti. Ağustos ayında ekimine başladıkları safranın ekim-kasım aylarında çiçeklerini topladıklarını vurgulayan Yılmaz, 3 yılda bir soğan ekiminin de yapıldığını belirtti. Safranbolu safranının diğerlerine göre farklı ve kaliteli olduğunu aktaran Yılmaz, bunun için tercih edildiğini dile getirdi. Kilogramının yaklaşık 40 bin liradan alıcı bulduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti: "Ben bu yıl 20 kilogram ürün aldım. Hedefimiz de buydu ve ulaştık. Safran sonbahar bitkisi olduğu için bu aylarda tarlaya çok sayıda misafir geliyor. Safran tarlasındaki atmosferi yaşamak, kokusunu almak ve çiçek toplamak için görmek isteyen çok fazla."

Milli bitki nin verimi üreticiyi memnun etti
Milli bitki nin verimi üreticiyi memnun etti
Milli bitki nin verimi üreticiyi memnun etti
Milli bitki nin verimi üreticiyi memnun etti

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Milli, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Milli bitki'nin verimi üreticiyi memnun etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Bahçeli, "Erdoğan Bahçeli'yi harcar" iddiasına sert çıktı: Biz harcarsak hainleri harcarız Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş
Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor         
11:34
Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor         
11:21
Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır         
11:13
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin         
10:57
Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler         
10:24
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı         
10:01
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 11:55:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Milli bitki"nin verimi üreticiyi memnun etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei