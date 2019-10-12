Son Dakika Haberleri: Milli Boksçu Güneri, Rusya'da adını finale yazdırdı
Son Dakika Spor Milli Boksçu Güneri, Rusya'da adını finale yazdırdı

Milli Boksçu Güneri, Rusya'da adını finale yazdırdı

2 saat önce

Karabüklü milli sporcu Elif Güneri, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Vietnamlı rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milli Boksçu Güneri, Rusya'da adını finale yazdırdı, System.String[]

Karabüklü milli sporcu Elif Güneri, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Vietnamlı rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.


Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası yarı finalinde 81 kiloda mücadele veren Karabüklü Elif Güneri, Vietnamlı rakibi Huong Ngyuen Thi'yi 5-0 yenerek finale yükseldi. Başarısını asker selamı yaparak kutlayan Güneri, yarın Rus rakibi ile final müsabakasına çıkacak. - KARABÜK

Elif Güneri, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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