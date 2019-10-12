Milli Boksçu Güneri, Rusya'da adını finale yazdırdı
1 saat önce
Karabüklü milli sporcu Elif Güneri, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Vietnamlı rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
Karabüklü milli sporcu Elif Güneri, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Vietnamlı rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası yarı finalinde 81 kiloda mücadele veren Karabüklü Elif Güneri, Vietnamlı rakibi Huong Ngyuen Thi'yi 5-0 yenerek finale yükseldi. Başarısını asker selamı yaparak kutlayan Güneri, yarın Rus rakibi ile final müsabakasına çıkacak.
(Rıdvan Bostancı/İHA)
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