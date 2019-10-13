Son Dakika Haberleri: Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı
Son Dakika Spor Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

1 saat önce

- Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu ile Elif Güneri gümüş madalya kazandıİSTANBUL - Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile...

- Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Buse Naz Çakıroğlu ile Elif Güneri gümüş madalya kazandı

İSTANBUL - Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda da Elif Güneri gümüş madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde 3-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarında 3 milli sporcu ringe çıktı. Milliler, şampiyonayı 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 3 madalya ile tamamladı.

69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu.

51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı

81 kilo final maçında ise Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva'ya yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:12 Kaynak: İHA
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