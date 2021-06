Milli boksör Batuhan Çiftçi: Olimpiyatlara gitmem babamın da hayaliydi

"İlk kez olimpiyatlarda kulübüm Fenerbahçe'yi ve ülkemi temsil edeceğim"

"İnşallah madalya ile döneceğim""13 yıllık boks kariyerim bir yana, kota aldığım maç bir yana""Rakibim ringte bana düşünme fırsatı verdiğinde onu avlıyorum"İSTANBUL, - Fenerbahçeli milli boksör Batuhan Çiftçi, "İnşallah emeklerimin karşılığı olimpiyatlarda altın madalya olur" dedi. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek tek erkek boksör olan Batuhan Çiftçi, sarı-lacivertli forma ile bir çok başarıya imza attı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki boks şubesinden, Tokyo'ya uzanan hikayesini anlatan Fenerbahçeli Batuhan Çiftçi, "23 yaşındayım. Yaklaşık 13 yıldır boks yapıyorum. Boksa Dereağzı Tesislerimizde başladım. Babam gençlik yıllarda boks yapmış ve maddi sebeplerden dolayı spor hayatına devam edememiş. Sporu çok seviyordu. Bize futbol mu, boks diye mi sordu. Biz de ağabeyimle boksu seçtik. Söylediğiniz gibi aslında olimpiyatlara gitmem babamın da hayaliydi. Ağabeyim de miniklerde Avrupa üçüncülüğü elde etmişti. Kariyerimde 2-3 kere kırılma noktaları yaşadım. Sakatlıklarım oldu. Kamptan kovuldum. Boksu bıraktım. Sağ olsun Tuncay Tavukçu hocam yanımızda oldu, bizi tekrardan boksa yöneltti. Olimpiyat ruhunu bize aşıladı. Çok çalışarak bugünlerde geldik ve şimdi ilk kez olimpiyatlarda kulübüm Fenerbahçe'yi ve ülkemi temsil edeceğim" dedi."OLİMPİYAT KOTASI ALDIKTAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"Olimpiyat kotasını erken almasının kendisi için bir avantaj olduğu getiren milli boksör, "Olimpiyat vizesi alalı yaklaşık 1.5 yıl oldu. Direkt kafa olarak olimpiyatlara odaklandım. Sıkletim de 28 sporcu var. Onları takip ettim. Bu süreçte rakiplerimi daha yakından tanıdım. Benim için daha iyi oldu. Olimpiyat kotası aldıktan sonra hayatım değişti. Olimpik sporcu gibi yaşamaya başladım. Çalışmalarımı bu yönde sürdürdüm ve birçok konuda üstüne ekleyerek ilerledim. Olimpiyatlara şu an için tek erkek boksör olarak gidiyorum. Bu ben de baskı yaratmıyor. İnşallah madalya ile döneceğim" şeklinde konuştu."13 YILLIK BOKS KARİYERİM BİR YANA, KOTA ALDIĞIM MAÇ BİR YANA"Geçtiğimiz yıl Londra'da Bulgar rakibi Daniel Asenov'u mağlup ederek aldığı olimpiyat kotası sonrası yaşadıklarını anlatan Batuhan Çiftçi, "Kotayı aldıktan sonra iki saat hiç bir şey hissedemedim. O an idrak edemiyorsunuz. Rakibim başarıları olan güçlü bir isimdi. Avrupa şampiyonlukları olan, dünya sıralamasında bilenen bir boksör. Aramızda yapılan maçın ağır favorisiydi. Aslında orada herkese 52 kiloda bir tane de böyle bir Türk boksör var diye gösterdim. O anı size anlatamam. 13 senedir boks yapıyorum. 13 yılı bir kenara koy, o maçı ve sonrası bir kenara koy." diye konuştu."EN ZOR OLAN PSİKOLOJİ"Kariyerinde yaşadığı zorluklara değinen Çiftçi, "Bizim için ringe çıkıp maç yapmamız en kolayı. Sizlerin gördüğü aslında buz dağının görünen kısmı. Onun altında bir sürü şeyler var. Mücadele ve psikoloji. Aslında en zor olanı psikoloji. O psikolojiyi herkes kaldıramıyor. Çok fazla ailemizden uzak kamplarda kalıyoruz. Normalde 58-59-60 kiloyum ama maçlara 52 kiloya düşerek çıkıyorum. Aç kalıyoruz, yoğun idman yapıyoruz. Haftanın özellikle üç dört günü sert idmanlar yapıyoruz. Boks diğer sporlara da benzemiyor. Buralara kolay gelinmiyor. İnanmak, çalışmak, pes etmemek lazım. Mücadelemizi sürdürdük. Allah'ta yüzümüze güldü. Senelerin emeğinin karşılığında olimpiyat vizesi aldık. İnşallah olimpiyatta altın madalya alarak bu başarımızı taçlandırırız" ifadelerini kullandı."RAKİBİM RİNGTE BANA DÜŞÜNME FIRSATI VERDİĞİNDE ONU AVLIYORUM"Birçok iyi boksörü yakından takip ettiğini ve iyi yönlerini kendini uyarlamaya çalıştığını belirten milli sporcu kendi özellikleri için ise şunları söyledi: "Batuhan, orta mesafe dövüşen ve yakaladığı fırsatları çok iyi değerlendiren bir boksör. Atak bir boksör değilim. Rakibim ringte bana düşünme fırsatı verdiğinde onu avlıyorum. Dışarıdan sürekli atak yapan boksör kazanır gibi algılanır ancak ortada oynayan, geriye çekilen boksör aradan bir iki net vuruş yapıyor ve hakem onu görerek puanı veriyor.""OLİMPİYATLARA GİDEN 4 BOKSÖRDEN ÜÇÜ FENERBAHÇE'DEN"Fenerbahçe Kulübü'nün üzerinde büyük emeği olduğuna vurgu yapan milli boksör, "Ben boksa burada başladım ve bugünlere geldim. Gerçekten Fenerbahçe'de olmak ayrıcalıktır. Burada bütün imkanlar bize sunuluyor ve değer görüyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü her zaman yanımızda hissediyoruz. Şuan da olimpiyatlara giden 4 boksörden üçü Fenerbahçe'den. Buse Naz, Esra Yıldız ve ben. Fenerbahçeli bir diğer boksör Bayram Malkan da sıralamaya girerse, o da bizimle Tokyo'ya gelecek. Aslında bu örnek bile burada boksa, amatör branşlara ne kadar önem verildiğinin çok iyi göstergesi. Biz burada aile gibiyiz. Biz kendimize üst jenerasyonumuzu örnek aldık. Alttan gelen boksörler de bizleri örnek alıyor. Aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var. Bizlerin bu başarıları elde ederken yaptığımız mücadeleleri genç kardeşlerimiz görüyor. Burada birisi başarı kazandığında hepimiz o sevince ortak oluyoruz. İnşallah kardeşlerimiz bizden daha iyi yerlere gelirler. Olimpiyatlara gidip, İstiklal Marşımızı okuturlar. Bunların olmasını kendi başarımdan daha çok istiyorum diyebilirim" dedi."Tokyo'da 3 maçta derece, 5 maçta inşallah altın madalya" diyen Batuhan Çiftçi, "Bana destek olan, kalbi benimle atan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu yolun sonu madalya olur" diyerek sözlerini noktaladı.