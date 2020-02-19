Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyat madalyası

Milli boksör Bayram Malkan, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki Bayram Malkan, olimpiyat elemelerine hazırlanıyor.

Olimpiyat vizesi alabilmek için yoğun şekilde çalışan Bayram'ın kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları ikincilikleri ile Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

Bayram: "Hedefim, olimpiyat vizesi alabilmek"

Milli sporcu Bayram Malkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat elemeleri hazırlıkları kapsamında uzun süredir kampta olduklarını ve bu sürecin verimli geçtiğini belirtti.

Mart ayında Londra'da, mayıs ayında da Paris'te olimpiyat elemeleri gerçekleştirileceğini anlatan Bayram, "Hedefim, mart ayında yapılacak elemelerde olimpiyat vizesi alabilmek. İnşallah elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gönlümden altın madalya geçiyor, şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Daha sonra öğretmen olma hayalim var. Kariyerimi profesyonel boksta sürdürmek istiyorum. Sporu bırakmak gibi bir niyetim yok, uzun süre yapmayı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalarla her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız."