Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyat madalyası - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyat madalyası - Son Dakika Spor

Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyat madalyası

7 saat önce

Milli boksör Bayram Malkan, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyat madalyası, System.String[]

Milli boksör Bayram Malkan, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki Bayram Malkan, olimpiyat elemelerine hazırlanıyor.

Olimpiyat vizesi alabilmek için yoğun şekilde çalışan Bayram'ın kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları ikincilikleri ile Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

Bayram: "Hedefim, olimpiyat vizesi alabilmek"

Milli sporcu Bayram Malkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat elemeleri hazırlıkları kapsamında uzun süredir kampta olduklarını ve bu sürecin verimli geçtiğini belirtti.

Mart ayında Londra'da, mayıs ayında da Paris'te olimpiyat elemeleri gerçekleştirileceğini anlatan Bayram, "Hedefim, mart ayında yapılacak elemelerde olimpiyat vizesi alabilmek. İnşallah elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gönlümden altın madalya geçiyor, şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Daha sonra öğretmen olma hayalim var. Kariyerimi profesyonel boksta sürdürmek istiyorum. Sporu bırakmak gibi bir niyetim yok, uzun süre yapmayı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalarla her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız."

Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TSK, Türkiye'nin en büyük yüzer havuzlarından birine kavuştu
Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:21:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli boksör Bayram Malkan'ın hedefi olimpiyat madalyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]