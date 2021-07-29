Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde - Son Dakika

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Özbek Tursunoy Rakhimova'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın gün müsabakaları oynanıyor. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da 51 kiloda Özbek Tursunoy Rakhimova ile karşılaştı. Kokugikan Arena'da oynanan mücadeleyi Çakıroğlu, son rauntta hakemlerin tam puanını alarak çeyrek finale kaldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
Buse Naz, çeyrek finalde 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te Taylandlı Jutamas Jitpong ile kozlarını paylaşacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
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