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Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı

28.09.2021 10:45
Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı, System.String[]

Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu, İstanbul'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nda Türk Bayrağı'nı göndere çektirmek istediğini belirterek, ardından 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya ile dönmek için gecesini gündüzüne katıp çok çalışacağını söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu, İstanbul'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nda Türk Bayrağı'nı göndere çektirmek istediğini belirterek, ardından 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya ile dönmek için gecesini gündüzüne katıp çok çalışacağını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti. Antrenörü Nazım Yiğit ile birlikte yaptığı ziyarette yeni hedeflerini anlatan Çakıroğlu, "Önce, İstanbul'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nda Türk Bayrağı'nı göndere çektirmek istiyorum. Ardından 2024 Paris Olimpiyatları var, oradan altın madalya ile dönmek için gerekirse gecemi gündüzüme katıp çok çalışacağım ve başaracağım" diye konuştu.

2019'da Avrupa Şampiyonu olan ve Avrupa'nın en iyi boksörü seçilen Buse Naz, "Uluslararası turnuvalarda bütün sporcuların hedefi İstiklal Marşı'nı okutabilmektir. Bunu birçok kez başardım ama Tokyo Olimpiyatları'nda final maçında bu fırsatı kaçırdım. Ancak ben kendime ve bizi bağrına basan Türk milletinin manevi desteğine inanıyorum. Bundan sonra her zaman zirvede yer almak için çok çalışacağıma söz veriyorum" dedi. Buse Naz, genç sporculara da şöyle seslendi:

"Önce kendilerine güvensinler, yeteneklerinin farkında olsunlar. Sonra da hedeflerinin, hayallerinin peşine koşsunlar. ve çok çalışsınlar, başarı mutlaka gelir."

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Trabzon TOHM'da hazırlık kampı yaptığını hatırlatan Buse Naz Çakıroğlu, "Olimpiyatlar bittikten sonra bir türlü memleketim Trabzon'a gelememiştim. İlk fırsatta buradaki büyüklerimle hasret gidermek istedim. Ayrıca, kamp döneminde bize büyük destek veren İl Müdürümüz Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, TOHM Sorumlusu Yasemin Köroğlu ve oradaki bütün çalışanlara ayrı ayrı teşekkür etmek istedim. Burada harika bir ortamda olimpiyatlara hazırladılar bizi. Başarılarda onların da büyük payı var" dedi.

İl Müdürü Birdal Öztürk, "Buse Naz, çok değer verdiğimiz, takdir ettiğimiz ve gurur duyduğumuz çok özel bir sporcu. Trabzonlu Buse Naz'ın başarıları bizi çok mutlu ediyor. Gelecek turnuvalarda altın madalyalara ambargo koyacağına yürekten inanıyoruz" derken, Milli Takımlar Antrenörü Nazım Yiğit ise şunları söyledi:

"Buse Naz çok yetenekli, disiplinli ve çalışkan bir sporcu. Kişiliği ile de örnek bir insan. O'nunla çok büyük başarılara imza atacağımızdan şüphem yok" dedi.

-İHA-

Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı
Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı
Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı
Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı
Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı
Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı
Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı

Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat, Tokyo, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatları'nın kahramanlarından Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı - Son Dakika
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