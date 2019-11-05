Son Dakika Haberleri: Milli boksör Buse Naz, "olimpiyat elemeleri" hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Milli boksör Buse Naz, 'olimpiyat elemeleri' hazırlıklarına başladı

Milli boksör Buse Naz, "olimpiyat elemeleri" hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Milli boksör Buse Naz,

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde geçen ay düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Buse Naz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat elemelerinin 2020'de Mart'ta Londra'da, Mayıs'ta da Paris'te yapılacağını söyledi.

Kampa aralık ayının başında bir hafta ara vereceğini belirten milli sporcu, "Bir haftalık aradan sonra kampa devam edeceğim. Mart ayına kadar bu şekilde devam edecek. Şu an Avrupa ve dünya sıralamasında birinci sıradayım. Bu durum olimpiyatta altın madalya almamak için hiçbir neden olmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit ise 23 yaşındaki milli sporcuyla 11 yıldır çalıştığını anlattı.

Olimpiyat elemeleri kapsamında ilk kampın 4 hafta süreceğini aktaran Yiğit, " Dünya Şampiyonası'nda final oynadık. Final Rusya'da olduğu için maçı karşı tarafa verdiler ama bunun arkasına sığınmıyoruz. Bu yıl 5 ay içinde 3 büyük turnuva gerçekleştirdik. İkisinde şampiyon olduk, birinde final oynadık. Yaptığımız 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldık. Daha çok çalışmamız gerektiğini gördük. Eksikliklerimizi burada tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:48 Kaynak: AA
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