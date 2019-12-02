Son Dakika Haberleri: Milli boksör Buse Naz "olimpiyat" heyecanıyla çalışmalarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Milli boksör Buse Naz 'olimpiyat' heyecanıyla çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Milli boksör Buse Naz "olimpiyat" heyecanıyla çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamındaki hazırlıklarını aralıksız sürdüreceğini söyledi.

Milli boksör Buse Naz

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamındaki hazırlıklarını aralıksız sürdüreceğini söyledi.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde ekim ayında düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarının ardından ailesiyle yaşadığı İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat elemelerinin 2020'de martta Londra'da, mayısta da Paris'te yapılacağını aktardı.

Erzurum'da 22-27 Aralık tarihlerinde Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılacağını ifade eden Çakıroğlu, "Bu tarihten önce 10 Aralık'ta da Antalya'da hazırlık maçı yapacağım. Maçlar ve kamplarla olimpiyat elemelerine hazır hale geleceğim." dedi.

Olimpiyat elemelerine kadar yoğun şekilde çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Çakıroğlu, "Başarılı olmak, ülkeme madalya getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kastamonu kampım gayet verimli geçti. İlk kampta gerekli yüklemeleri yaptık. Ocak ayında tekrar kamp süreci başlayacak. Ülkeme madalyalar getirmek istiyorum." diye konuştu.

Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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