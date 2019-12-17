Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Busenaz Sürmeneli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Sürmeneli, haber kategorisinde, Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın, "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, fotoğraflar içerisinde en güzelini seçmeye çalıştığını söyledi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde çekilen fotoğrafı beğendiğini dile getiren Sürmeneli, "Karın beyazıyla Türk bayrağının bütünleşmesi güzel görünüyor. Yaşam kategorisinde çocukların karda yürüyerek okula gitmesini seçtim. Çünkü tüm zorluklara rağmen eğitimlerine baş koymaları benim için anlamlıydı. Sporda da Beytullah kardeşimizin fotoğrafına oy verdim. Spor yapmak için hiçbir şey engel değildir. İsteyince her şeyin olabileceğini düşünerek oy kullandım." diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli, Hüseyin Yıldız, Sarıkamış, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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