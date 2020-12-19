Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam " fotoğrafını beğenen dünya şampiyonu boksör, spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Busenaz, haber kategorisinden Tayfun Coşkun'un çektiği "ABD'de doktorun koranavirüs yorgunluğu" fotoğrafını seçti.

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