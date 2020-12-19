Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
19.12.2020 11:35
Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Busenaz, haber kategorisinden Tayfun Coşkun'un çektiği "ABD'de doktorun koranavirüs yorgunluğu" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam" fotoğrafını beğenen dünya şampiyonu boksör, spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğrafı için oy kullandı.
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