Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'den Altın Madalya

Busenaz Sürmeneli
, Rusya
'nın Vladikavkaz şehrinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa
Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'yi 5-0 mağlup ederek altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Türk Milli Takımı
şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya ile tamamladı.
48 kiloda Melek Yamak, Rus rakibi Ekaterina Paltceva'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile noktaladı.
Erkekler 64 kilo final müsabakasında Rus Alan Abaev'e mağlup olan Tuğrulhan Erdemir
, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular Hamide Yavuz, Esmanur Koç, Tuğba Öz, Sueda Şahin ve Bayram Malkan ise bronz madalya kazandı.