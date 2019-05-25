Son Dakika Haberleri: Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

8 saat önce

Busenaz Sürmeneli, Çekya'da düzenlenen Grand-Prix Usti Slam Boks Turnuvası'nda 69 kiloda şampiyon oldu.

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'den altın madalya, System.String[]
Busenaz Sürmeneli, Çekya'da düzenlenen Grand-Prix Usti Slam Boks Turnuvası'nda 69 kiloda şampiyon oldu.
Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları öncesi 21-25 Mayıs tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Grand-Prix Usti Slam Boks Turnuvasında dört maç sonunda altın madalyanın sahibi oldu. Büyük Kadınlar Avrupa şampiyonluğu bulunan boksörleri yenerek finale yükselen Busenaz, final müsabakasında Bulgar boksör Melis Yunuzova'yı mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Performansıyla Avrupa Oyunları'na hazır olduğunu gösteren Milli boksör, kazandığı altın madalyayla da oyunlar öncesinde moral buldu. 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:34 Kaynak: DHA
Spor
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