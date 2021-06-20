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Milli boksör Busenaz Sürmeneli ilk kez katılacağı olimpiyatlardan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika

Milli boksör Busenaz Sürmeneli ilk kez katılacağı olimpiyatlardan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor

20.06.2021 11:17

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, milyonların desteğini arkasında hissettiğini, altın madalyayı hedeflediğini belirtti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, milyonların desteğini arkasında hissettiğini, altın madalyayı hedeflediğini belirtti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Ordu'da kampa giren 23 yaşındaki Sürmeneli, AA muhabirine, hedeflerine adım adım ulaştığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakalarında elde ettiği başarı ile çok istediği olimpiyatlara katılma hakkını elde ettiğini anımsatan Sürmeneli, her sporcunun hayalinin olimpiyatlara gitmek ve burada başarı elde etmek olduğunu aktardı.

Kendisinin de en büyük hayalinin olimpiyattan madalya ile dönmek olduğunu vurgulayan Sürmeneli, bunun gerçekleşebilmesi için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seri başı olarak gitmeyi garantilediğine dikkati çeken genç boksör, bunun kendisi için çok iyi moral olduğunun altını çizdi.

Tokyo'da en iyi performansı ortaya koymak için çalışmalara başladıklarını anlatan Sürmeneli, bunun için de Kadınlar Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ile Ordu'da kampa girdiğini ifade etti.

Sürmeneli, olimpiyatlara fiziksel ve psikolojik olarak en iyi şekilde hazır olmak istediğini belirterek, "İnsanların bizden beklentileri var. Arkamda milyonların duasını hissedebiliyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Allah sakatlık vermezse güzel sonuçlarla Tokyo'dan döneceğim." diye konuştu.

Altın madalyayı kazanması durumunda daha önce bir söz verdiğini anımsatan Sürmeneli, şöyle devam etti:

"2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımıza, 'İnşallah size olimpiyat madalyasını kendim getireceğim' diye söz verdim. Madalyamı ilk kendisine armağan ederdim, o sözüm çünkü halen aklımda. Ben sözlerimi tutan karakterde bir sporcuyum. İnşallah kendisine armağan ederim. Ondan sonra tüm sevenlerime armağan etmek isterim."

Busenaz Sürmeneli, rakiplerinin de çok iyi olduğuna işaret ederek, "Herkes sıkı çalışıyor. Çünkü orası dünyanın en büyük organizasyonlardan birisi. O nedenle herkes iyi çalışıyor. Rakiplerimin çoğu ile maçlarım oldu. Ama aradan geçen sürede nasıl bir performans yakaladılar bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıllar için önünde çok olimpiyat olabileceğini belirten Sürmeneli, şunları kaydetti:

"Bu belki iki olur, belki üç olur. Ama şu anda birinci olimpiyatıma odaklanmış durumdayım. İnşallah bu olimpiyatı atlatıp ilerleyen süreçte nelerin olup olmayacağına bakacağız. Ama işimi severek yapıyorum. Zaten hiçbir işinizi severek yapmazsanız başarı da elde edilmez. Ben de işimi severek yaptığım için her şey güzel geliyor."

Sürmeneli, başarılarının ardından kadınların boksa ilgisinin arttığını görünce çok mutlu olduğunu da vurgulayarak, "Beni görenler daha önceleri, 'bayanlar boks mu yapar?' diyorlardı. Ama başarılar geldikçe, olimpiyata kadar yükselince, 'ben de kızımı büyüyünce boksör yapacağım' diyenleri gördüm. Bu benim için gerçekten gurur verici bir durum." dedi.

Teknik direktör Süme: "13 yıldır olimpiyatlar için çalışıyoruz"

Kadınlar Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ise yaklaşık 13 yıldır olimpiyatlar için çalıştıklarını söyledi.

Süme, bir önceki olimpiyatta Busenaz'ın yaşının tutmadığını ifade ederek, "Ama şimdi daha çok çalıştık ve yol kat ettik. Gelinen sürede de sporcumuz olimpiyatlara gitmeye hak kazandı." diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli'nin 3 kez dünya şampiyonu, 5 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez de Avrupa üçüncülüğü kazandığını, yaklaşık 30 turnuvada da şampiyonluk elde ettiğini anımsatan Süme, 79 defa da milli müsabakalara katıldığını aktardı.

Süme, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son viraja girdiklerini dile getirerek, "İnşallah kamp sürecini iyi değerlendirerek hayallerimizi süsleyen olimpiyat madalyasını ülkemize, Trabzonspor Kulübüne ve tüm sevenlerimize bu sevinci, bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz, tecrübemiz, yeteneğimiz, kuvvetimiz, cesaretimiz var." ifadesini kullandı.

Olimpiyat için uzun süredir emek harcadıklarının altını çizen Süme, "Eğer bir aksilik olmazsa Tokyo'da kürsünün en üst basamağına çıkıp altın madalyayı kazanacağımızı, İstiklal Marşı'mızı okutup vatandaşlarımızı mutlu edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli ilk kez katılacağı olimpiyatlardan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor
Milli boksör Busenaz Sürmeneli ilk kez katılacağı olimpiyatlardan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor
Milli boksör Busenaz Sürmeneli ilk kez katılacağı olimpiyatlardan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor
Milli boksör Busenaz Sürmeneli ilk kez katılacağı olimpiyatlardan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor

Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat, Altın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli boksör Busenaz Sürmeneli ilk kez katılacağı olimpiyatlardan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika


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