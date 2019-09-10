Son Dakika Haberleri: Milli boksör büşra ışıldar avrupa şampiyonu
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Milli boksör büşra ışıldar avrupa şampiyonu

1 saat önce

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Milli boksör büşra ışıldar avrupa şampiyonu, System.String[]
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Artı 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibi Mariia Kryvonis'i mağlup ederek altın madalya kazandı.
75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Sena Erdoğan, Litvanyalı rakibi Gabriele Diekontaite'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.
81 kilo final müsabakasında Elanur Sağit, İngiliz rakibi Emily Asquith'e mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.
Erkekler 64 kiloda Mehmet Aydemir şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
Milli Takım şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.


Bulgaristan, Sofya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:35 Kaynak: DHA
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