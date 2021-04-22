Büşra Işıldar, dünya gençler boks şampiyonu oldu

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya 'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonasında kadınlar 81 kiloda çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi yenen Büşra, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükseldi.

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