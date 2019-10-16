Milli boksör Çakıroğlu'ndan asker selamı

Rusya'dan gelen başarılı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, her zaman arkasında olduklarını belirttiği Mehmetçiğe selam gönderdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Çakıroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Rusya'da olduğumuz süre zarfında hep Mehmetçiğimiz ile ilgili bilgileri almaya devam ettik. Asıl mücadelemiz ülkemiz ve bayrağımız için. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız" dedi.

Rusya'dan toplamda güzel bir sonuçla döndüklerini ifade eden Çakıroğlu şöyle devam etti:

"Dünya Şampiyonasına giderken Tokyo Olimpiyatları'ndan önce neler yapabileceğimiz test etmek istiyorduk. Bütün amacımız buydu. Asya ve Amerika kıtasını görmek istiyorduk. Çok zorlu maçlar geçirdik. Finalde çok yorgunduk. Birer ay ara ile üç turnuvaya katıldım. İlk başta Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldum. Bir ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Bir ay sonra ise Dünya Şampiyonasında final oynadım. Yarı Finaldeki rakibim altı kez dünya şampiyonu olan birisiydi. Çok yoğun bir maç dönemi geçirdik. Sonuçtan mutluyuz. Bizim için Tokyo'da da altın alacağımızın sinyalini verdi."