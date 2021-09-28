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BAŞKAN ZORLUOĞLU OLİMPİYAT İKİNCİSİ ÇAKIROĞLU'NU AĞIRLADI - Son Dakika

BAŞKAN ZORLUOĞLU OLİMPİYAT İKİNCİSİ ÇAKIROĞLU'NU AĞIRLADI

28.09.2021 16:04
BAŞKAN ZORLUOĞLU OLİMPİYAT İKİNCİSİ ÇAKIROĞLU'NU AĞIRLADI, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks branşında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu'nu misafir etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks branşında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu'nu misafir etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala, Antrenör Nazım Yiğit ile sporcunun ailesi de yer aldı.

GENÇ KIZLARIMIZA ÖRNEK OLUYORSUNUZ

Milli sporcuyu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Olimpiyatta iki Trabzonlu kızımız vardı. Her ikinizi de elde ettiğiniz büyük başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Sizin yarı final maçınızı bir sabah Yalıncak sahil düzenlemesini incelemeye gittiğim sırada milletvekillerimizle birlikte izledik. Çok heyecanlandık. Bizlere büyük gurur yaşattınız. Sizlerin başarısı genç kızlarımıza da ilham oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'daki tüm kamp çalışmalarınıza destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇAKIROĞLU: BANA EV SAHİPLİĞİ YAPTINIZ

Genç sporcu Buse Naz Çakıroğlu ise, kendisine gösterilen misafirperverlik nedeniyle mutluluk duyduğunu belirterek, "Olimpiyata hazırlanırken Trabzon'da bana ev sahipliği yaptınız. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALTIN HEDİYE ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Buse Naz Çakıroğlu'nu elde ettiği büyük başarı nedeniyle altınla ödüllendirdi. Hediye takdiminin ardından Başkan Zorluoğlu ve Buse Naz Çakıroğlu hatıra fotoğrafı çektirdi.

TARİH : 28. 09. 2021

BAŞKAN ZORLUOĞLU OLİMPİYAT İKİNCİSİ ÇAKIROĞLU'NU AĞIRLADI

Olimpiyat, Trabzon, Tokyo, Milli, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BAŞKAN ZORLUOĞLU OLİMPİYAT İKİNCİSİ ÇAKIROĞLU'NU AĞIRLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞKAN ZORLUOĞLU OLİMPİYAT İKİNCİSİ ÇAKIROĞLU'NU AĞIRLADI - Son Dakika
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