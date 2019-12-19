Milli Boksör Demirezen, İHL öğrencileri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Boksör Demirezen, İHL öğrencileri ile buluştu - Son Dakika

Milli Boksör Demirezen, İHL öğrencileri ile buluştu

6 saat önce

"Kariyer Günleri Buluşmaları" çerçevesinde Milli boksör Ali Eren Demirezen ile Balıkesir İmam-Hatip Lisesi öğrencileri buluştu.

Milli Boksör Demirezen, İHL öğrencileri ile buluştu, System.String[]

"Kariyer Günleri Buluşmaları" çerçevesinde Milli boksör Ali Eren Demirezen ile Balıkesir İmam-Hatip Lisesi öğrencileri buluştu.


İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Karesi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncay Okay tarafından yapılan sunumun ardından Ali Eren Demirezen'in görüntülerinden oluşan kısa film gösterildi. Ardından milli boksör Demirezen öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Sportif başarılarının yanı sıra milli ve manevi yönüyle de öğrencilere örnek olan Demirezen'in konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Demirezen, öğrencilere Türkiye ve Avrupa'da aldığı derecelerinden bahsederek öğrencilere spor yapmalarını, spor yaparken de disiplinli bir şekilde çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin soruları milli boksörü terletti.


Seminerde spor ve eğitimin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Demirezen, eğitim ile sporun bir arada yürütülebileceğini, sportif faaliyetlerle uğraşmanın gelecekte kişiyi olumluya yönlendireceğini belirtti. Özellikle soru-cevap bölümünde "Sizi maçlara çıkarken motive eden nedir?" sorusuna milli boksörün, " Kurtdereli'nin söylediği gibi arkamda büyük Türk milletinin olduğunu düşünerek o maçlara çıkıyorum. Biz sadece milli müsabakalara çıkıp sporumuzu yapmıyoruz. Aynı zamanda dünyaya bir mesaj da vermek istiyoruz" cevabı büyük alkış aldı.


Söyleşinin ardından Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü tarafından Ali Eren Demirezen'e çiçek takdim edildi. - BALIKESİR

Ali Eren Demirezen, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız
Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu Uzan Grubu'nun harabeye dönen oteli satıldı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Son Dakika Haberleri
19:30 Moskova'da silahlı saldırı 3 ölü - Son Dakika
19:27 Aydın servis midibüsü alev alev yandı - Son Dakika
19:27 Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi - Son Dakika
19:26 YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu - Son Dakika
19:23 YÖK, Şehir Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verdi - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:35:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Boksör Demirezen, İHL öğrencileri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]