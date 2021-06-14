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SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu

14.06.2021 10:12

"Olimpiyatlarda ülkemi, bayrağımı ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı kazanmak istiyorum""Fenerbahçe çatısı altında bu başarıyı elde etmek, beni çok mutlu ediyor"Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR(DHA) - Fenerbahçe'nin milli boksörü Esra Yıldız, "Olimpiyatlarda ülkemi, bayrağımı...

"Olimpiyatlarda ülkemi, bayrağımı ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı kazanmak istiyorum"

"Fenerbahçe çatısı altında bu başarıyı elde etmek, beni çok mutlu ediyor"

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR(DHA) - Fenerbahçe'nin milli boksörü Esra Yıldız, "Olimpiyatlarda ülkemi, bayrağımı ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı kazanmak istiyorum" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde milli sporcu Esra Yıldız 60 kiloda Macar Kata Pribojszki'yi yenerek Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

Nevşehir'de çalışmalarını antrenörü Nedim Baba'nın yönetiminde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda sürdüren Fenerbahçe'nin milli boksörü Esra Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fransa'nın başkenti Paris'de 4-8 Haziran tarihleri arasında, Fransa Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nden 3'üncü olup olimpiyat vizesi aldım. Temmuz ayında yapılacak olimpiyatlara katılacağım. Fenerbahçe çatısı altında bu başarıyı elde etmek,beni çok mutlu ediyor. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı Başkanımız Ali Koç'a teşekkür ederim. Olimpiyatlarda da ülkemi, bayrağımı ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı kazanmak istiyorum" dedi.

Esra Yıldız, günde sabah ve akşam 4 saat olmak üzere çift antrenman yaparak, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını sözlerine ekledi.

SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu
SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu

Esra Yıldız, Fenerbahçe, Nevşehir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Milli boksör Esra Yıldız, DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


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