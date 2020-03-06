Milli boksör Necat Ekinci'nin hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak - KASTAMONU - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli boksör Necat Ekinci'nin hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak - KASTAMONU - Son Dakika Spor

Milli boksör Necat Ekinci'nin hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak - KASTAMONU

6 saat önce

Milli boksör Necat Ekinci, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli boksör Necat Ekinci, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli boksör Necat, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayarak 14-24 Mart tarihlerinde Londra'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na katılmak için İngiltere'ye gitti.

Necat'ın kariyerinde Avrupa ve 8 Türkiye şampiyonluğu ile dünya üçüncülüğü ve Balkan şampiyonluğu bulunuyor.

İngiltere'ye hareket etmeden önce AA muhabirine açıklama yapan milli boksör Necat Ekinci, Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Öğretmenliği ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Boksa ağabeyinin yönlendirmesiyle 7 yaşında başladığını anlatan Necat, "2013 yılından beri Milli Takımdayım. Olimpiyat kota maçları için son aşamaya geldik.. Londra'da vizeyi alıp olimpiyatlara gitmek için çabalıyoruz." dedi.

Kastamonu'daki kampın çok verimli geçtiğini belirten Necat, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'n öncesi son kampı İngiltere'nin Sheffield kentinde yapacaklarını söyledi.

Olimpiyatlar için uzun süredir hazırlık yaptıklarını ifade eden Necat, şöyle devam etti:

"Kariyerime inşallah bir de olimpiyat madalyası eklemek istiyorum. Boksta iki olimpiyattır ülkemizde madalya yok. İnşallah bu talihsizliği kıracağız. Olimpiyatlarda tek hedefim altın madalya almak. Bu hedef doğrultusunda en iyi şekilde çalışıp kazanacağız. İnşallah her şey umduğumuz gibi gider. Ülkemize en iyi şekilde madalyayı getiririz."

Necat, güzel bir kariyer yaparak profesyonel boksa geçmek istediğini sözlerine ekledi.

Milli boksör Necat Ekinci'nin hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak - KASTAMONU

Kastamonu, Ekinci, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:15 Kaynak: AA
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