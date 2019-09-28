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Milli boksör şampiyon oldu, gözü olimpiyatlara dikti

50 dakika önce

Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün, Konyada yapılan 1. Grup Boks Türkiye Şampiyonası'nda, 75 kiloda şampiyon oldu.

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Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün, Konyada yapılan 1. Grup Boks Türkiye Şampiyonası'nda, 75 kiloda şampiyon oldu.


Zonguldaklı milli boks antrenör İshak Tiryaki'nin yetiştirdiği milli boksör Birol Aygün, Konya'da yapılan 1. Grup Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Milli boksör Birol Aygün 75 kilo büyükler kategorisinde şampiyon oldu. Zonguldaklı boksör Birol Aygün, hafta sonu Kastamonu'da toplanarak Özbekistandaki milli takım kampına katılacak. Ardından Aygün 2 ay sonra ay-yıldızlı forma altında İngiltere başkentinde Londra'da yapılacak Olimpiyat Vize maçlarına katılacak.


Aygün: "İlimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum"


Milli boksör Birol Aygün, "Zonguldak Belediyespor altında aldığım şampiyonluğu desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Selim Alan ve şehrimize armağan ediyorum. İlimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum. İnşallah 2 ay sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak Olimpiyat Vize maçlarında ay-yıldızlı forma altında ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğim. İnşallah hedefim ay yıldızlı forma altında olimpiyatlarda istiklal marşımızı okutarak bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu. - ZONGULDAK

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:40 Kaynak: İHA
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