Milli Boksör Seyda Keser, Çek Rakibine Hazırlanıyor
1 saat önce
Milli boksör Seyda Keser profesyonel kariyerinin 5'inci maçında İstanbul'da Çekya Cumhuriyetinden rakibi David Vicena karşısında ringe çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:32 Kaynak: İHA
Milli boksör Seyda Keser profesyonel kariyerinin 5'inci maçında İstanbul
'da Çekya Cumhuriyetinden rakibi David Vicena karşısında ringe çıkıyor.
Profesyonel kariyerinde çıktığı 4 maçın 4'ünüde kazanan 3 maçında ise nakavt ile alan milli boksör Seyda Keser 19 Nisan'da İstanbul Ataşehir
'de RMO BOXİNG 3 karşılaşmasında Çekyalı rakibi David Vicena karşılaşması için Rusya
'nın Saint Petersburg
şehrinde kampa girdi. Mutlak galibiyet parolası ile ringe çıkmaya hazırlanan Seyda Keser, Rusya'da çalışmalarını antrenörü 2 olimpiyat 3 dünya şampiyonluğu bulunan ünlü boksör Hector Vivent ile sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Almanya
'nın Münih
şehrinde çıktığı maçta Bosna
Hersekli rakibi Amir Solak'ı 2. raund da nakavt ederek yenmeyi başaran ve Almanya'dan kupa ile dönen milli boksör Keser, "Hedefim ve hayalim bir olimpiyat madalyası almak. Ülkeme olimpiyat madalyası getirmek. 2020 yılında yapılacak olan olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Tüm hazırlıklarım bunun üzerine" dedi. - OSMANİYE
İstanbul Valiliği, "Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasının Hazırlandığı" İddiasını Yalanladı
Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama