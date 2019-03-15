Son Dakika Haberleri: Milli Boksör Tuğba Öz'den Bronz Madalya

Milli Boksör Tuğba Öz'den Bronz Madalya

1 saat önce

Rusya'nın Vladikavkaz şehrinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Öz, bronz madalya kazandı.

Milli Boksör Tuğba Öz'den Bronz Madalya, System.String[]
Rusya'nın Vladikavkaz şehrinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Öz, bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlar 81 kilo yarı final maçında Rusya'dan Mariia Shishmareva ile karşılaşan Tuğba, rakibine mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Kadınlar 48 kiloda Melek Yamak, İtalyan rakibi Roberta Bonatti'yi, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de Rusya'dan Natalia Sychihova'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Erkeklerde ise 64 kiloda ringe çıkan Tuğrulhan Erdemir, Galler'den Michael Mcdonagh'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Avrupa, Rusya Federasyonu, Spor
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