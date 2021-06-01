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Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - "Bu benim için çok gurur verici... - Son Dakika

Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - "Bu benim için çok gurur verici...

01.06.2021 10:10
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: -

- Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı Milli kick boksçu Zelal Şengür: "Bu benim için çok gurur verici bir şeydi, profesyonel kariyerimi devam ettirmek istiyorum" "WAKO tarafından yapılan kemer maçlarında dövüşmek istiyorum" Elazığlı milli kick...

- Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı

Milli kick boksçu Zelal Şengür:

"Bu benim için çok gurur verici bir şeydi, profesyonel kariyerimi devam ettirmek istiyorum"

"WAKO tarafından yapılan kemer maçlarında dövüşmek istiyorum"

ELAZIĞ - Elazığlı milli kick boksçu Zelal Şengür, uzun yıllar amatör olarak sürdürerek çıktığı milli maçlarda 30'dan fazla madalya kazandığı kick boks hayatını, profesyonelliğe taşıdı. Zelal, İstanbul'da katıldığı ilk turnuvada İranlı rakibini ilk rauntta nakavtla mağlup ederek, profesyonel kariyerine önemli bir başlangıç yaptı.

26 yaşındaki milli kick boksçu Zelal Şengür, yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü ve kariyerinde 30'dan fazla madalyası bulunan sporunu profesyonelliğe taşıdı. İstanbul'da düzenlenen Öncü Fight Club Kick Boks Turnuvası'nda İranlı rakibi Zahra Muhammadnia'yı ilk rauntta nakavt eden, profesyonel kariyerine güzel bir başlangıç yapan genç sporcu, döndüğü memleketinden WAKO Avrupa ve Dünya organizasyonları için antrenmanlara ara vermeden start verdi. Kick Boks Milli Takımlar Başantrenörü Abdullah Alan tarafından yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen ve ülke sporuna önemli madalyalar kazandıran başarılı boksör, kendine koyduğu yeni hedefte profesyonel ringlerde Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Zelal: "Kemer maçlarında dövüşmek istiyorum"

Kick boksa 2011'de başladığını anımsatan 26 yaşındaki sporcu Zelal Şengür, "2011'den bu yana amatör olarak Türkiye şampiyonalarında dövüştüm. Bir çok Türkiye derecelerim ve uluslararası şampiyonluklarım var. Defalarca Türkiye'yi yurtdışında temsil ettim. Bu yıl hocamla birlikte profesyonel dövüşebilir miyim sorusu aklımıza geldi. Hocama dövüşmek istediğimi söyledim o da kabul etti. İlk turnuvama Nusret Öncü hocamızın İstanbul'da düzenlediği kick boks gecesinde çıktım. İranlı rakibimi nakavt ederek oradan ayrıldım. Hocalarım tarafından beğenildiğim söylendi. Bu benim için çok gurur verici bir şeydi. Profesyonel kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Daha büyük organizasyonlarda, WAKO tarafından yapılan kemer maçlarında dövüşmek istiyorum. Hocamızın yönetiminde antrenmanlarıma devam edeceğim. İnşallah Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceğim" şeklinde konuştu.

"İlk kez profesyonele bir sporcumuzu götürdük"

Türkiye'de kick boksun popülaritesinin profesyonelliğe kaydırılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kick Boks Milli Takımlar Başantrenörü Abdullah Alan, "Zelal'i ilk kez bir profesyonel maça götürmeme rağmen iyi bir sonuç aldı ve bizleri mutlu etti. Zelal'in profesyonel kick boks için umut saçtığını gördük. İnşallah Zelal'i daha büyük organizasyonlara hazırlayacağız. WAKO kemer maçlarına hazırlayacağız. Kick boksta amatörden profesyonelliğe geçmek çok büyük sıkıntıdır. Amatörde koruyucu çok malzeme kullanılırken, profesyonelde sadece eldiven kullanılır. Sporcunun bundan dolayı çok özgüvenli olması lazım. Biz de ilk kez profesyonele bir sporcumuzu götürdük. Turnuvayı yapan Nusret hocamız Zelal'i milli takımdan tanıyordu ve ondan dolayı bu fırsatı kendisine tanıdı. Zelal'i bir kez daha kutluyorum ve profesyonellikte daha iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Kick boksun yanında dimdik duran ve bize destek veren Elazığ Valimiz Erkaya Yırık'a, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Abdulsamet Eren'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...
Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - Bu benim için çok gurur verici...

Kick Boks, Türkiye, Elazığ, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli boksör Zelal Şengür, yumruklarını artık profesyonel ringlerde atmaya başladı- Milli kick boksçu Zelal Şengür: - 'Bu benim için çok gurur verici... - Son Dakika Spor


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