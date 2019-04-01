Son Dakika Haberleri: Milli Boksörden Azerbaycan'da Bronz Madalya

Milli Boksörden Azerbaycan'da Bronz Madalya

39 dakika önce

Azerbaycan'da düzenlenen İpek Yolu Boks Turnuvası'nda milli boksör Serhat Güler, bronz madalya aldı.

Milli Boksörden Azerbaycan'da Bronz Madalya, System.String[]
Azerbaycan'da düzenlenen İpek Yolu Boks Turnuvası'nda milli boksör Serhat Güler, bronz madalya aldı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonada Serhat Güler'in Gürcistan ve Özbekistan'dan rakiplerini yenerek yarı finale kaldığı belirtildi. Yarı finalde olimpiyat üçüncüsü Azerbaycan'dan Kamran Shakhsuvarly'ye yenilen Serhat Güler'in şampiyonayı bronz madalyayla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçeli boksör Serhat Güler'in geçen ay da Bulgaristan'da düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda da gümüş madalya elde ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Serhat Güler, Azerbaycan, Spor
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