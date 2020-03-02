Milli Boksörden, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı - Son Dakika

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Milli Boksörden, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı
6 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kick Boks sporcularından olan ve Milli Takım adına katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ali Paşa Çakır, madalya kürsüsünde Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:16 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kick Boks sporcularından olan ve Milli Takım adına katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ali Paşa Çakır, madalya kürsüsünde Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
İrlanda'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Milli Takım adına ringe çıkan Çakır, gümüş madalya kazandı ve madalya kürsüsünde Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İrlanda'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda Milli Takım adına ringe çıkan ve gümüş madalya kazanan sporcumuz Ali Paşa Çakır'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - SAKARYA
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