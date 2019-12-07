Son Dakika Haberleri: Milli boksörler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Spor Milli boksörler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor

Milli boksörler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı sporcuları, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Milli boksörler AA'nın

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampa giren Erkek Milli Boks Takımı sporcuları, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksörler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.


Boksörlerden Bayram Malkan, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü" gösterileri, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Eren Uzun ise haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçen milli boksör Ünal Kalkışım ise tercihini yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarından yana kullandı.

Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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