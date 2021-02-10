Milli boksörler Almanya'da uluslararası turnuvaya katılacak - Son Dakika

Milli boksörler Almanya'da uluslararası turnuvaya katılacak

10.02.2021 21:15
Milli boksörler Almanya'da uluslararası turnuvaya katılacak, System.String[]

Türkiye Boks Milli Takımı, 12-16 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak.

Türkiye Boks Milli Takımı, 12-16 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan milli takımlar, yarın turnuvaya katılmak üzere kamp merkezinden ayrılacak.

Milli takımı antrenörlerinden Muhammet Ali Kolu, AA muhabirine, turnuvaya 5 kadın ve 6 erkek boksörün katılacağını söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Kolu, "Turnuvada başarılı olacağımızı tahmin ediyorum. Kendimizi görebileceğimiz bir turnuva olacak." dedi.

Tokyo Olimpiyatları için nisan ayında yapılması planlanan Avrupa Kota Müsabakaları'nda yer alacak sporcuların kafilede bulunmadığını dile getiren Kolu, kota müsabakalarına katılacak kadın ve erkek boks milli takımlarının Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen turnuvada ter döktüğünü kaydetti.

Milli boksör Birol Aygün ise uzun süredir kampta olduklarını belirtti. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Aygün, "Almanya'ya 11 kişi gidiyoruz. Hepimizin hedefi final. Avrupa elemelerine gidemeyeceğiz ama bunun devamında dünya elemeleri var. Turnuvanın onlara hazırlık anlamında güzel geçeceğini düşünüyorum. Turnuvalarda kendimizi gösterip, dünya kota maçlarına gidip, vizemizi alıp, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Almanya, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli boksörler Almanya'da uluslararası turnuvaya katılacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı İETT otobüsünü çalıp İstanbul turu atan şüpheli yakalandı; suç dosyası kabarık çıktı Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor Son Dakika: Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak Yakılarak öldürülen Şiyar davasında anneden kan donduran ifadeler: 2 gün oğlumun cansız bedeniyle uyudum 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı
Fatih Terim'den Arda Turan'a verilen cezaya tepki: Daha önce örneği yok Fatih Terim'den Arda Turan'a verilen cezaya tepki: Daha önce örneği yok         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi         
20:10
Bayern Münihli Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak Bayern Münihli Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak         
20:01
Son Dakika: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini paylaştı Son Dakika: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini paylaştı         
19:47
Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti         
18:58
Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı         
16:57
Vicdansız baba, 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı Vicdansız baba, 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı         
16:42
ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı         
15:00
60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar 60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar         
12:51
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 21:29:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli boksörler Almanya'da uluslararası turnuvaya katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei