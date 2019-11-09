Son Dakika Haberleri: Milli boksörler, Kastamonu kampının ilk etabını tamamladı
Son Dakika Spor Milli boksörler, Kastamonu kampının ilk etabını tamamladı

Milli boksörler, Kastamonu kampının ilk etabını tamamladı

7 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri öncesi Kastamonu'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımı, ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Milli boksörler, Kastamonu kampının ilk etabını tamamladı, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri öncesi Kastamonu'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımı, ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 16 sporcu katıldı.

Mili takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci etap kamp çalışmalarını tamamladıklarını ve 9 gün aradan sonra hazırlıklarına devam edeceklerini ifade etti.

Boksta olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayıs ayında ise Paris'te düzenleneceğini aktaran Kalkan, şunları söyledi:

"Kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptık. Sporcularımız gayet özverili şekilde çalıştı. Performanslarından memnunuz. Eksiklerimiz de var ancak bunları her geçen gün tamamlayacağız. Performansımızı en üst seviye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Amacımız, sporcularımızı olimpiyat kadrosuna sokup, orada madalya almak. Bunu başarabilecek güçteyiz."

Kalkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne kadar kamplarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:56 Kaynak: AA
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