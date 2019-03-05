Son Dakika Haberleri: Milli Boksörler Rusya'ya Gitti

Milli Boksörler Rusya'ya Gitti

53 dakika önce

22 Yaş Altı Erkek Milli Boks Takımı, 7-18 Mart'ta Rusya'nın Vladikavkaz kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Milli Boksörler Rusya'ya Gitti, System.String[]
22 Yaş Altı Erkek Milli Boks Takımı, 7-18 Mart'ta Rusya'nın Vladikavkaz kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milli takımın başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 8 sporcuyla katılacaklarını söyledi.

Şampiyona için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Nunez, sporcuların performanslarının oldukça iyi olduğunu aktardı.

Bu yıl ilk ciddi organizasyonun bu şampiyona olduğuna işaret eden Nunez, "Şampiyonadan madalyalarla dönmek istiyoruz. Buraya gelen sporcularımız kaliteli." dedi.

Antrenör Mustafa Kalkan ise kampa başladıkları tarihten itibaren sporcuların performanslarının her geçen gün arttığını kaydetti. Kalkan, sporcuların başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu ifade ederek, "Üç, dört madalyayla ülkemize dönmek istiyoruz. Sporcularımızın bunu başaracağını düşünüyorum." diye konuştu.

22 Yaş Altı Erkek Milli Boks Takımı'nda Türkiye'yi 56 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Furkan Pank, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Yusuf Gökçek, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda da Mücahit İlyas temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Spor
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